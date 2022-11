Mentre dà da mangiare ai gatti un incontro la lascia senza parole

Una ragazza stava dando da mangiare a dei gatti randagi quando un incontro davvero speciale le cambia la giornata.

Ci sono delle persone che amano prendersi cura degli animali che girovagano soli per la città. Il loro contributo è davvero speciale perché riescono a mantenere in salute dei poveri randagi che altrimenti non saprebbero come nutrirsi. Proprio come una ragazza di nome Donna, che ama prendersi cura dei felini del suo quartiere. Un giorno dello scorso settembre, mentre era intenta a dare da mangiare a dei gatti randagi, ha avuto un incontro davvero inaspettato che di certo le ha cambiato la giornata. Donna era nello stesso luogo di sempre a fare ciò che ormai fa da tempo ma mai le era successa una cosa speciale come quella!

Un incontro speciale cambia la giornata di una ragazza mentre accudisce dei gatti randagi

A volte basta davvero poco per cambiare il senso di una giornata! Mentre siamo lì a fare le stesse cose di tutti i giorni un piccolo cambiamento stravolge tutto. Questo è proprio quello che è accaduto ad una ragazza di nome Donna, un’amante dei gatti che si prende cura dei felini del suo quartiere. La ragazza è infatti abituata a recarsi ogni giorno sullo stesso posto per poter dare da mangiare ai gatti randagi della sua zona e a verificare così che questi stiano tutti bene. La sua è una vera e propria vocazione, perché esistono poche persone che si prenderebbero un tale impegno dimostrando altruismo e amore.

Un giorno di settembre Donna si era preparata per andare come ogni giorno dai suoi amici pelosi ma mai si sarebbe aspettata che qualcosa di straordinario stesse per accadere. Arrivata nel solito luogo con le sue scatolette e l’acqua per dare da mangiare ai “suoi” gatti randagi è rimasta sconvolta da un piacevole ma inaspettato incontro.

Donna aveva infatti sentito dei rumori ma aveva continuato nel suo compito e mentre sistemava il cibo per i gatti ha notato che qualcosa si stava muovendo verso di lei.

Quando finalmente ad un certo punto si è resa conto che si trattava di tre piccolissimi micini, due dal pelo grigio scuro e uno dal pelo grigio chiaro. Erano davvero tenerissimi ma soprattutto molto, ma molto piccoli.

Quando Donna li ha visti avvicinarsi è rimasta davvero sconvolta da quell’incontro e vedendoli così piccoli e indifesi ha deciso di prenderli momentaneamente con lei, perché lasciarli per strada sarebbe stato davvero troppo pericoloso per loro.

I piccoli, soprannominati successivamente Woody, Bryson e Kenzie, sono stati portati da un veterinario così da accertarsi del loro stato di salute e per fortuna tutti e tre i micini si trovavano in saluto, necessitavano solo di prendere un po’ di peso perché erano davvero molto gracili. Man mano i gattini hanno iniziato a crescere e il loro peso ad aumentare così la ragazza ha deciso di portarli in rifugio per potergli trovare una casa. Woody è stato immediatamente adottato da una famiglia con un altro felino, un cane e due dolci bambine che lo avrebbero coccolato, mentre Bryson e Kenzie hanno trovato una sistemazione insieme. (G. M.)