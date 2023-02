Descrizione Prodotto

Materassi Memory MED: Ortopedic

Tipologia: Materasso in Memory su base Water Foam. Spessore Memory: cm 4 ca. Spessore materasso: cm 30 ca. Spessore anima interna: cm 27 ca. Maniglie: No Sfoderabile: No Fodera: Tessuto traspirante elasticizzato con Silver/Aloe, fascia di traspirazione FULL 4D AIR Space. Imbottitura: in fibra anallergica Sanitaria, calda/fresca con proprietà termiche. Anima interna: Lastra in Water Foam e 4 cm di Memory BIOS, 30-50 kg/m3.

OFFERTA LIMITATA – 100% MENTOR – Memory BIOS, 11 zone di portanza differenziata.

Tessuto con Silver/Aloe, fascia perimetrale in FULL 4D AIR Space.

Imbottitura in fibra anallergica Sanitaria, calda/fresca con propriet� termiche.

Dispositivo Medico di Classe 1, Anallergico e traspirante.

249,00 €