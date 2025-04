Menti Attive | Intelligenza Artificiale e Competenze Digitali con Gian Matteo Manghi (Cisco)

Nel nuovo episodio di “Minds On”, prodotto da Adnkronos con il Centro Economia Digitale, Giorgio Rutelli e Rosario Cerra hanno conversato con Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco in Italia. Si è discusso di sicurezza informatica, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle infrastrutture di rete e dell’importanza di colmare il gap di competenze digitali. È stata analizzata anche la strategia delle grandi aziende tecnologiche globali in questo contesto in continua evoluzione.