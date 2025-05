Mentana parla del futuro a La7 e scherza sulla pensione

Nella puntata di oggi di TvTalk su Rai 3, Enrico Mentana ha condiviso riflessioni sulla sua carriera e sul suo futuro professionale. Interrogato da Mia Ceran, il noto giornalista, attivo da 45 anni, ha descritto il suo lavoro con passione, affermando che conducendo telegiornali è come respirare. Ha sottolineato l’importanza di vivere e raccontare gli eventi in modo autentico, senza preparazioni eccessive.

Durante la conversazione, Mentana ha risposto a una domanda ironica riguardo alla sua futura pensione, affermando che non ha ancora definito una data di ritiro. Con un tono serio, ha spiegato di navigare a vista, non rendendosi conto del passaggio di epoche nella sua vita, ma di essere consapevole dell’età pensionistica già raggiunta. Ha annunciato che continuerà a lavorare per almeno un altro anno e mezzo.

Mentana è anche noto per la sua relazione con Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, con la quale ha condiviso una storia d’amore di oltre dieci anni. Fagnani ha recentemente descritto come siano stati insieme per un lungo periodo prima di ufficializzare la loro relazione e ha rassicurato riguardo a una presunta gelosia, affermando che entrambi si sentono sicuri nella loro relazione, nonostante l’affetto che riceve sui social.

Le sue dichiarazioni hanno offerto uno sguardo interessante sulla carriera e la vita personale di uno dei giornalisti più emblematici della televisione italiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it