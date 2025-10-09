Mentana critica il disinformato post su Sottocorona in Italia

Firenze, 9 ottobre 2025 – La scomparsa di Paolo Sottocorona, noto meteorologo di La7 originario di Firenze, ha suscitato indignazione soprattutto a causa di alcuni post no vax circolati sui social. Questi messaggi tentano di collegare la sua morte, avvenuta all’età di 77 anni, alla vaccinazione.

Il direttore di La7, Enrico Mentana, ha reagito con fermezza su Instagram, pubblicando un post contro le affermazioni diffamatorie. Ha anche chiamato in causa Elon Musk, proprietario della piattaforma X, accusandolo di tollerare simili contenuti dannosi. Molti utenti hanno fatto eco al suo intervento, chiedendo l’implementazione di leggi che obblighino al riconoscimento dell’identità degli utenti sui social media. È emersa anche una riflessione sul tema dei vaccini, con utenti che hanno condiviso esperienze personali legate a malattie infettive del passato.

La morte di Sottocorona ha destato un profondo cordoglio tra i telespettatori, che lo ricordano come un volto rassicurante. Per anni ha presentato le previsioni del tempo con due appuntamenti mattutini, sempre mantenendo un approccio equilibrato e calmo, contrapposto a toni spesso urlati che caratterizzano alcuni dei suoi colleghi.

Il ricordo di La7 sottolinea l’importanza di Sottocorona, descrivendolo come un professionista rispettato per le sue analisi chiare e per la sua capacità di comunicare con empatia. I suoi colleghi lo ricordano non solo per la sua competenza, ma anche per la sua gentilezza e umanità.