Sui siti di settore è tutto un fiorire di indagini per comprendere come sono cambiate le abitudini di spesa degli italiani durante la pandemia e per capire, soprattutto, cosa succederà quando l’emergenza sarà finita. I consumatori continueranno a ordinare la spesa su internet? Il gusto di cucinare permarrà anche quando saranno aperti i ristoranti? L’attenzione a scegliere alcuni prodotti si consoliderà? Su una cosa i sondaggi per le ricerche di mercato e i dati forniti dalla grande distribuzione concordano: c’è durante la pandemia un’attenzione maggiore a ciò che si mette nel carrello, un po’ per questioni economiche, perché il budget di molti si è ridotto, un po’ perché il cibo è diventato l’unica occasione per gratificarsi.

Secondo i dati forniti da Conad, durante la pandemia la quota di chi ha scelto i prodotti con offerte speciali è cresciuta dell’11% rispetto all’anno precedente, ma è cresciuta anche (+12%) la percentuale di vendita dei prodotti a marchio “green”, sia per quanto riguarda l’attenzione agli imballaggi, sia per quanto riguarda la filiera. Un dato interessante, sottolineano da Conad, riguarda la linea delle specialità alimentari tipiche di alcune regioni, costituita da 405 eccellenze alimentari di 19 regioni italiane, le cui vendite sono aumentate rispetto all’anno precedente del 17%.

Secondo Roberta Bartoletti, docente di sociologia dei consumi all’Università di Urbino, “la fiducia nei prodotti tipici è caratteristica del rapporto degli italiani con il cibo, ma la paura della pandemia ha giocato un ruolo fondamentale: in un momento di incertezza, la scelta di qualcosa che si conosce, che ricorda anche posti in cui si è stati bene dà sicurezza”. Un altro motivo per la scelta delle specialità alimentari regionali è l’impossibilità di spostarsi tra regioni: per studenti e lavoratori fuori sede l’acquisto al supermercato ha compensato il fatto di non poter tornare dal fine settimana trascorso nel paese d’origine con i sott’olio della famiglia o i biscotti tipici.

Insieme a una scelta accurata del prodotto a marchio c’è stata la propensione all’acquisto di prodotti confezionati rispetto agli sfusi. I dati forniti da una rilevazione commissionata da Coop indicano infatti che il 41% degli intervistati ha detto di aver acquistato più surgelati, il 33% di aver acquistato più carne e pesce confezionati e meno sfusi e il 32% più pane confezionato. Questi dati sono confermati anche da Conad, che ha registrato un aumento del 70% degli acquisti di salumi e formaggi a marchio preconfezionati e una “consistente” diminuzione delle vendite in tutti i banchi salumeria. Questa tendenza si spiega in gran parte con due esigenze: la prima è quella che Coop ha chiamato “safe attitude”, cioè la tendenza a ritenere più sicuri da contaminazioni i prodotti confezionati. C’è stata però, nel primo periodo della pandemia, quando fuori dai supermercati si formavano lunghe file, anche la necessità di fare in fretta, di non attardarsi a imbustare la frutta e la verdura o di non rimanere davanti al banco salumeria.

Comprare online, oppure prendere la frutta nella vaschetta di plastica, non sono stati comportamenti attuati a cuor leggero, tanto che il 57% dei consumatori è preoccupato per l’aumento dei rifiuti e l’89% ritiene che bisognerebbe ridurre gli imballaggi del cibo. La professoressa Bartoletti osserva: “Stiamo ancora studiando i dati, anche perché ormai la situazione di emergenza si è prolungata, ma con fasi molto diverse. Un aspetto di cui bisogna tenere conto – dice – è l’offerta del territorio, ciò che si aveva a disposizione, poiché abbiamo indicazioni che ci sia stata anche una riscoperta dei piccoli negozi e dei mercati all’aperto”.

Quanto alla permanenza di certi comportamenti, la sociologa conclude: “Bisognerà capire come finirà la fase di shock: alcune abitudini resteranno se il consumatore ha scoperto qualcosa, se si è sviluppata una maggiore competenza negli acquisti. Di certo, in questa fase fare la spesa, scegliere, è stato un momento importante della nostra quotidianità privata delle forme di routine. Per molti, il momento della spesa ha rappresentato l’unica possibilità di passare dalla sfera privata a quella pubblica, per questo è stato spesso vissuto con più consapevolezza e attenzione”.