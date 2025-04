Meno infarti e ictus grazie al farmaco contro il diabete semaglutide

Il semaglutide, un farmaco per il diabete e l’obesità, si è dimostrato efficace anche nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, diventando così essenziale per i pazienti ad alto rischio. Due studi internazionali, che hanno coinvolto oltre 35.000 persone, evidenziano come il semaglutide riduca del 14% il rischio di infarto, ictus e mortalità cardiovascolare nei pazienti con diabete di tipo 2. Questa analisi è stata pubblicata sul New England Journal of Medicine e presentata al congresso dell’American College of Cardiology.

Inoltre, una seconda ricerca ha dimostrato che il semaglutide in forma iniettiva protegge il cuore delle persone obese o in sovrappeso, riducendo fino al 57% il rischio di eventi cardiaci. I risultati hanno mostrato che, mentre un terzo dei pazienti con diabete ha anche malattie cardiovascolari, è cruciale avere terapie che affrontino entrambe le problematiche.

Il primo studio, chiamato SOUL, ha preso in esame 9.650 persone con diabete e malattie cardiovascolari o insufficienza renale, trattate con semaglutide per cinque anni. Questo farmaco GLP-1 è l’unico a essere approvato in forma orale, con un’efficacia superiore rispetto alle altre terapie orali, contribuendo a migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il peso corporeo.

Sulla base di questi risultati promettenti, le autorità regolatorie come FDA ed Ema sono state solliciate per estendere l’indicazione d’uso del semaglutide al fine di ridurre il rischio cardiovascolare. Il presidenti delle società cardiologiche italiane sottolineano l’importanza di terapie che possano affrontare insieme diabete e malattie cardiache.