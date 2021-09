C’era un tempo in cui la parola “bellezza” dominava le presentazioni Apple. Anzi: l’incontro perfetto tra bellezza, funzionalità, tecnologia e innovazione era il cuore di ogni nuovo device che arrivava da Cupertino.

Oggi, dal cuore della California, esaltata in ogni modo durante l’ultima presentazione, il nuovo motto di Apple potrebbe essere “La sostanza conta più della forma”. Potremmo dire che la stagione della ricerca della bellezza è conclusa, o quantomeno che ha trovato una certa sua stabilità in forme che tendono a non cambiare più di tanto, mentre quello che cambia, sempre, costantemente e rapidamente, è il contenuto. La battaglia sulle forme, sempre più sottili o sempre più leggere, quella sui bordi arrotondati o squadrati, quella sulle dimensioni, che Apple e tutta la concorrenza hanno combattuto nel corso del tempo, sembra essersi conclusa, o almeno è stata da Apple messa in stand by.

La forma degli iPhone, come quella degli iPad, è sostanzialmente la stessa da tempo e non importa quanto gli altri produttori abbiano fatto negli ultimi anni, producendo smartphone curvi o che con la loro pieghevolezza diventano grandissimi o piccolissimi, che si aprono in modi sorprendenti o che quasi scompaiono: Apple è rimasta fedele al suo design, che si è stabilizzato e non cambia. Nessuna novità nella forma, dunque, niente foldable, niente esperimenti: Tim Cook e i suoi sanno, o credono di sapere, che gli utenti dei loro prodotti sono soddisfatti così e che in queste forme, quelle minime dell’iPhone Mini e quelle via via più grandi, fino ad arrivare all’iPad Pro da 12″, si riconoscono, si ritrovano, non chiedono altro. E probabilmente hanno ragione, gli utenti che da anni scelgono iPhone e quelli, tanti, che lo hanno scelto di recente, non hanno ceduto alle lusinghe delle sirene della concorrenza, non hanno cambiato idea scegliendo prodotti con forme e design differenti.

Anzi, i numeri che Apple ha fatto negli ultimi anni sono tali da confermare che forse non c’è proprio bisogno di cercare, per adesso, di dare una forma diversa ai device che Apple produce, migliorando e cambiando soltanto l’Apple Watch, per trovare quell’equilibrio che iPhone e iPad hanno già trovato da tempo tra forma e sostanza.

Quindi “sostanza”, e di questo è fatto il nuovo iPad, il tablet più diffuso di Apple, che si propone, nella versione normale e in quella Mini, come il device più adatto ai tempi, un iPhone gigante che perde la definizione di “phone” proprio perché l’unica cosa che non fa, rispetto allo smartphone, è telefonare, e quello che fa in più è decisamente più orientato alla produttività, al lavoro, allo studio, con tanto di Apple Pencil che su quello che un tempo chiamavamo telefonino non c’è. Tutto è più potente, più versatile, anche nei nuovi iPhone 13, che non sono certamente diretti a chi ha ancora in tasca un iPhone 12 (in una qualsiasi delle sue versioni), device che è ancora superiore alla media degli smartphone presenti sul mercato, ma piuttosto a chi ha un iPhone con qualche anno sulle spalle o a chi non ha mai ceduto alle lusinghe di Apple.

E per conquistare nuovi clienti, o far aggiornare le macchine ai vecchi, Apple punta tutto sulla sostanza, su batteria più potenti, su foto e video che ormai (come nel caso del 13 Pro Max) possono convincere persino un regista premio Oscar, su memorie monstre da 1 Tb, su nuovi display, nuovi chip, su tutto quello che la “Ferrari degli smartphone” deve avere per essere veramente tale. E basta.

Basta? Non basta, perché Apple ha anche cambiato natura, è diventata una entertainment company, produce film e serie tv, integrando ovviamente i suoi device con i suoi contenuti. E non produce solo intrattenimento, ma anche, con Fitness+, qualcosa che non ha ancora un nome, forse “fitnesstainment” se ci concedete il neologismo, che ovviamente si integra con altri suoi device.

Apple, insomma, è tutt’altro che ferma, fa la corsa alla sua maniera, come sempre ha fatto, tenendo conto degli avversari, guardando con attenzione al mercato, ma cercando anche di tener fede a un comandamento di Steve Jobs che non hanno mai dimenticato, quello della ricerca costante dall’eccellenza. Una ricerca che può prevedere, come ovvio, errori, passi falsi e rallentamenti, ma che non si ferma mai, come i nuovi Apple Watch, iPad e iPhone dimostrano.