Meno ansia e stress grazie a loro

Gli animali domestici offrono amore, compagnia e benefici per la salute. Le ricerche mostrano che avere un animale sta migliorando il nostro umore e può anche tenere lontani i malanni. Una stima tra i proprietari di animali domestici in Italia indica chiaramente che questi animali apportano vantaggi significativi. Gli animali domestici, come cani e gatti, sono stati scientificamente provati per migliorare la salute del cuore, dello spirito e del corpo. Questo non è solo un modo romantico di vedere le cose, ma è supportato da dati che dimostrano effetti positivi, quali la riduzione dello stress e il miglioramento delle difese immunitarie.

Prendersi cura di un animale domestico è particolarmente benefico per le persone più vulnerabili, come anziani e bambini. La compagnia degli animali riduce il rischio di ansia e depressione, aumenta la dinamicità e promuove un senso di appartenenza. Contrariamente alla credenza comune che gli animali possano trasmettere malattie, gli studi mostrano che il contatto con loro può effettivamente stimolare il sistema immunitario. Tuttavia, è fondamentale seguire le pratiche di salute, come le vaccinazioni e i controlli regolari, per evitare zoonosi.

Le ultime ricerche, supportate dall’Aisa-Federchimica, rivelano che il 60% degli italiani possiede un animale e l’88% degli intervistati concorda che la presenza di un animale ha migliorato la loro salute psico-fisica. Questo legame tra animali e proprietari è così profondo che prendersi cura di un animale spesso incoraggia anche le persone a prendersi cura di sé stesse. Per gli anziani, gli animali possono essere una fonte di compagnia e supporto emotivo, contribuendo a mantenere un senso di scopo.

Inoltre, il 83% delle persone che vivono con un animale domestico crea un ambiente più salutare e sereno, benefico sia per famiglie che per individui. A livello chimico, accarezzare un animale, come un cane o un cavallo, aumenta i livelli di ossitocina, l’ormone dell’amore, che aiuta a ridurre lo stress e promuove il benessere emotivo. Questa interazione è frequentemente utilizzata nella Pet Therapy, dimostrando l’importanza del rapporto tra uomo e animale nella qualità della vita.