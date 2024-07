Mennoia: Temptation Island casto? Quello che non viene mostrato

Proprio come succede per il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, anche le versioni straniere di Temptation Island sono molto, molto, molto meno caste di quelle italiane. All’estero non si fanno problemi a mostrare tutto quello che succede tra i concorrenti, senza troppi filtri. Maria De Filippi e il suo team invece hanno puntato sulle emozioni, sulle reazioni ai filmati e il “mistero”. Negli anni è capitato spesso di vedere fidanzati appartarsi con tentatori e tentatrici, ma una volta chiusa la porta delle casette a noi non restava che immaginare. Proprio di quello che non viene mostrato ha parlato Raffaella Mennoia nell’intervista rilasciata a La Repubblica.

La storica autrice mariana ha spiegato che la decisione di non puntare sul “mostrare tutto” è stata fatta perché per loro funziona di più l’immaginazione. Una cosa però è certa: le scelte della Fascinono funzionano e ripagano, gli ascolti ne sono la prova, l’ultima puntata di Temptation Island infatti è stata vista da 3,6 milioni di persone con il 31% di share, un dato impressionante. Però magari sarebbe interessante vedere sul sito di Witty qualche contenuto extra dalle casette dei tentatori.

Mennoia sulla versione italiana di Temptation Island.