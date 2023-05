Mennoia svela i retroscena di Temptation Island: scelta delle coppie, volti noti nel cast?

Tra due settimane partiranno le registrazioni di Temptation Island, che andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno. Tra le autrici del programma mariano c’è anche Raffaella Mennoia, che a Uomini e Donne Magazine ha svelato qualche retroscena. L’autrice ha spiegato che per scegliere le coppie ha impiegato due mesi: “C’è quasi sempre la cappia in cui sembra che ci sia chi ama di più e che ama dimeno. E quello che ama di meno di solito si chiede ‘Mi amerà come lo amo io? Mi tradirà?’”.

Secondo Raffaella al pubblico che segue i programmi di Maria è mancato l’immedesimarsi nelle storie raccontate a Temptation: “Credo che più di tutto ai telespettatori siano mancati quel sano divertimento e quella immedesimazione che coinvolgono un po’ tutti“.

Mennoia, ex volti di Uomini e Donne nel cast di Temptation Island?

Nei giorni scorsi Davide Maggio ha rivelato che per questa edizione di Temptation Island dovrebbero esserci solo coppie formate da persone non famose, quindi nessun personaggio proveniente da Uomini e Donne o altri reality. Su questo punto Raffaella Mennoia non si è pronunciata, non ha smentito, né confermato: “Se sono coppie, sono coppie. E le dinamiche alla fine sono quelle“. In ogni caso il giornalista non ha parlato del gruppo di tentatori e tentatrici, tra loro infatti molto probabilmente ci saranno dei nomi non proprio sconosciuti, così come è sempre successo in passato.

Filippo Bisciglia sulla pausa di Temptation nel 2022.