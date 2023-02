Mennoia: il messaggio dopo i funerali di Costanzo

Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne, ha rotto pubblicamente il silenzio in merito alla morte di Maurizio Costanzo, sopraggiunta a 84 anni lo scorso venerdì.

Dopo aver partecipato ai funerali (in prima fila, proprio vicino a Maria De Filippi), la Mennoia ha scritto su Instagram: “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

Sono stati numerosi, infatti, gli amici di Maria De Filippi corsi al suo fianco, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari che da oltre 15 anni animano il parterre degli opinionisti a Uomini e Donne.

“Oggi se ne va il maestro” – ha scritto Tina Cipollari – “Il cuore in frantumi per tutto quello che eri, per tutto quello che sei stato per ognuno di noi, per tutto quello che hai dato, e quello che darai sempre anche se non sei più qui. Stima profonda ed eterna per te maestro Maurizio Costanzo. Riposa in pace, per sempre nel mio cuore”.

“Ciao Maurizio. Sentiremo tutti la tua mancanza. La mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia della televisione italiana. – si legge nel post di Gianni Sperti – “Nessuno dimenticherà il coraggio che ci hai trasmesso lottando contro la mafia senza paura. Hai chiuso il sipario ma per noi resterà sempre aperto. Riposa in pace”.