Meningite a Conegliano

Da stranotizie
A Conegliano, in provincia di Treviso, un ragazzo di 16 anni è stato colpito da meningite da meningococco di tipo B, una forma contagiosa che si trasmette attraverso le goccioline di saliva. Il ragazzo, studente di una scuola superiore di Conegliano, ha iniziato a sentirsi male con sintomi iniziali simili a quelli di una normale influenza, ma la sua condizione è poi peggiorata con febbre alta, mal di testa e vomito.

L’Usl della Marca ha identificato 121 persone che hanno avuto contatti con il ragazzo e 114 di loro sono state sottoposte a profilassi. Tra queste, 43 persone a scuola, tra compagni di classe e insegnanti, 20 familiari e amici, 28 persone incontrate fuori da scuola e 23 membri del personale sanitario che lo ha soccorso. Il ragazzo si era regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B e sta rispondendo bene alle cure.

Il servizio Igiene e sanità pubblica dell’Usl ha avviato un’indagine epidemiologica per prevenire il rischio di un focolaio di meningite e il monitoraggio è costante. La scuola ha completato il percorso di profilassi e le lezioni sono proseguite regolarmente. Il vaccino contro il meningococco di tipo B è offerto gratuitamente ai nuovi nati e alle persone con patologie che possono predisporre a un maggior rischio di sviluppare malattie legate a questo.

