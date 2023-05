Mengoni svela il vero significato del suo singolo ‘Due Vite’

Con Due Vite Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo e adesso si trova a Liverpool per l’Eurovision Song Contest. In un’intervista rilasciata in questi giorni dietro le quinte dell’evento, il cantante ha svelato il vero significato del brano con cui ha trionfato al Teatro Ariston. Mengoni ha spiegato che in Due Vite racconta del dialogo tra la sua parte conscia e quella inconscia.

“Qual è il vero significato del mio pezzo? Oh mio Dio, è molto difficile spiegare il vero significato della canzone. Sì è complicato e farò del mio meglio per dirlo. Questa canzone parla della relazione tra una mia parte e l’altra, tra il conscio e l’inconscio. Perché io lavoro molto sui miei pensieri e le mie emozioni con la mia psicologa e ho deciso di scrivere questa canzone in cui descrivo questa relazione. Mi percepisci come calmo e gentile? Ma sei così sicuro che io lo sai? No vabbè effettivamente sono un tipo calmo, ma è perché sono cresciuto, ho fatto un sacco di cose e ho avuto molte esperienze. Perché mai dovrei essere nervoso o stressato?!”

Marc Mengoni: “Questo pezzo racconta molto di me”.

“Secondo me era la canzone giusta. Non era nata per Sanremo, è uscita in una sessione di scrittura nella terza parte di Materia. – ha detto Marco a Radio Deejay – A un certo punto qualcuno ha alzato la mano e ha detto «Potremmo provare ad andare a Sanremo con questa». Quindi si è scelta un po’ da sola. Ovviamente non ci aspettavamo tutto questo. Questa canzone, che racconta molto di me in questo momento, è un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello che viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere”.