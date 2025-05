Mengoni a favore dei diritti civili: “L’Italia non mi rappresenta”

Marco Mengoni, intervistato da Repubblica, ha espresso il suo sostegno ai diritti civili, criticando chi ha reso la maternità surrogata un reato universale. Ha dichiarato: “Vivo in un Paese che non mi rappresenta… Ci sono figli nati prima di questa assurdità che cresceranno e scopriranno che i loro genitori sono punibili penalmente”. Mengoni ha sottolineato di avere intorno persone con la sua stessa visione, evidenziando che, nonostante una minoranza influente possa opporsi, continuerà a usare la sua voce per stimolare la riflessione. Per lui, il palco è un’opportunità di trasmettere messaggi significativi, anche se non pretende di convincere.

Riferendosi alla Progress Pride Flag esposta all’Eurovision Song Contest, ha raccontato di aver nascosto la bandiera arcobaleno sotto il Tricolore, rappresentando “l’inclusività totale”. Ha descritto la tensione e la felicità di quel gesto, affermando che non ci devono essere limiti all’amore e ai diritti umani. Sebbene oggi questo atto non sembri potente come allora, riconosce che ci sono stati regrediti nei diritti civili.

Infine, Mengoni ha toccato la questione della morte prematura di sua madre, scomparsa nel settembre scorso. Ha condiviso che, sebbene il tempo passi, la perdita resta viva nella sua mente: “Ogni volta che ci penso è come entrare in una stanza con un buco gigante… quella sensazione resterà sempre”.