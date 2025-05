Menendez: Lyle ed Erik verso la libertà grazie a Netflix

Lyle ed Erik Menendez, condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’omicidio dei genitori nel 1989, hanno ricevuto una possibilità di riduzione della pena. Il giudice Michael Jesic ha stabilito che i due non rappresentano più un rischio per la società, dopo aver ascoltato varie testimonianze, tra cui familiari e un giudice in pensione. La sentenza prevede la possibilità di ridurre la pena da ergastolo a 50 anni, consentendo l’accesso alla libertà vigilata.

Questa decisione si basa su una legge californiana del 2018 che tutela i giovani autori di reati gravi, come i Menendez, che avevano rispettivamente 21 e 18 anni al momento dei fatti. Jesic ha commentato che, pur non essendo sua responsabilità decidere sulla loro liberazione immediata, ritiene che meritino un’opportunità. I fratelli ora possono presentarsi a un giudice per la libertà vigilata, il quale, dopo oltre 30 anni di detenzione, potrebbe concedere loro l’uscita dal carcere di San Diego.

Secondo l’avvocato dei Menendez, l’interesse suscitato dalla serie Netflix di Ryan Murphy ha contribuito a riaccendere l’attenzione sul loro caso. Quest’ultima, pur essendo una caricatura dei due, ha portato a una rivalutazione della storia. Qualora il giudice per la libertà vigilata accordi il permesso, Lyle e Erik potrebbero presto ritornare a vivere al di fuori delle mura carcerarie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it