Menarini, parere positivo da CHMP per il farmaco oncologico Orserdu

– Il Comitato per i Medicinali per Uso umano CHMP dell’Agenzia Europea dei Medicinali EMA ha espresso parere positivo per elacestrant ORSERDU® indicato per il trattamento di una tipologia di cancro al seno avanzato o metastatico. Elacestrant ORSERDU® è stato approvato lo scorso gennaio dalla Food and Drug Administration FDA statunitense con procedura di Priority Review e Fast Track sulla base dei risultati dello studio registrativo di fase III EMERALD.

Si tratta di un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni SERD per il trattamento di donne in post-menopausa e di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, positivo per il recettore degli estrogeni ER+ e negativo per il recettore HER2-, che abbiano sviluppato mutazioni di ESR1, dopo almeno una di linea di trattamento con terapia endocrina.

È il primo e unico SERD a somministrazione orale ad aver completato con successo l’ultimo step dello sviluppo clinico fase III, a essere stato approvato da FDA e ad aver ricevuto parere positivo da parte del CHMP. Il farmaco è oggi disponibile negli Stati Uniti tramite Menarini Stemline, azienda biofarmaceutica acquisita dal Gruppo Menarini nel 2020.