Men/Go Music Fest: Musica, Cultura e Divertimento ad Arezzo!

Ad Arezzo si prepara a dare il via alla XXI edizione del MEN/GO MUSIC FEST, un’importante manifestazione musicale che si svolgerà dall’8 al 13 luglio presso il Parco il Prato. Il festival, noto per la sua proposta artistica variegata, presenterà oltre 50 artisti tra concerti dal vivo e DJ set, promuovendo musica di alta qualità.

La manifestazione inizierà con un tributo a Paolo Benvegnù, artista emblematico della città, in una serata a ingresso libero che prevede una donazione per la sua famiglia. Tra gli ospiti della serata ci saranno nomi di spicco come Ermal Meta, Piero Pelù e Irene Grandi. Nei giorni successivi si esibiranno vari artisti, tra cui Giorgio Poi, Joan Thiele e Afterhours, quest’ultimi per celebrare il ventesimo anniversario dell’album “Ballate per piccole iene”.

Paco Mengozzi, direttore artistico del festival, ha espresso soddisfazione per questa edizione che gode del supporto del Consiglio Regionale della Toscana e della Regione Toscana. Anche le istituzioni locali hanno sottolineato quanto il festival sia diventato un appuntamento imperdibile per la comunità e i turisti.

In aggiunta, la Fondazione Arezzo Intour e aziende locali come Unoaerre ed Estra hanno ribadito il loro sostegno, evidenziando l’importanza del festival per la valorizzazione del talento giovanile e la cultura musicale in città. Inoltre, Oxfam Italia sarà presente per sensibilizzare sulle necessità umanitarie attraverso una campagna di raccolta firme.

Il programma prevede eventi gratuiti durante tutta la settimana, favorendo l’incontro di giovani e appassionati di musica in un ambiente festivo.

