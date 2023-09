Memoryee Leggins Sportivi da Donna Vita Alta Push Up Anticellulite Palestra Pantacollant Fitness Elastici Collant Leggings Yoga Pantaloni

Descrizione prodotto

Memoryee Fondata nel 2018, si ispira al sogno comune di quattro buoni amici, sperando che i clienti ricordino la gioia dello shopping ogni volta che indossano i vestiti. Ci impegniamo a fornire a ogni consumatore una sensazione liscia e confortevole e uno stile di design elegante quando indossano .Siamo ansiosi di trovare e incontrare una versione migliore di te stesso con tutti, portando più energia alla tua vita.

Caratteristiche:

Traspirante, senza cuciture, vestibilità aderente, forte compressione, asciugatura rapida, assorbimento dell’umidità, elastico.glutei sfacciati, fianchi che sollevano pantaloni versatili foderati atletici per le donne.Poliestere, elastan. Molto comodo e morbido come non crederesti! La confezione include: 1 x Memoryee Leggings

Leggings Funzione

Il tessuto elasticizzato a quattro vie offre il massimo comfort e protezione durante ogni posa e movimento.L’ampia cintura in vita per il controllo della pancia ti fa sentire coperto e al sicuro, non salirà, non cadrà o non scaverà.Leggings sexy per il sollevamento del bottino, motivi ombreggiati e tessuto a compressione sui fianchi.Questi leggings senza cuciture a vita alta sono ideali per la corsa, il jogging, l’allenamento, lo yoga, il fitness in palestra e l’uso quotidiano.

Specifica: Materiale: 90%Nylon,10%Elastan Peso: 100-200 g Taglie disponibili: XS/S/M/L/XL/XXL Colore disponibile: più colori e stili Occasione: adatto per yoga, pilates, danza, corsa, salto con la corda, equitazione, palestra, fitness, allenamento, viaggi e vita quotidiana.

PANTALONI MEMORYEE YOGA

La missione di Memoryee è fornire ai nostri clienti molti prodotti eleganti, alla moda e di alta qualità e soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 28,9 x 21,7 x 3,5 cm; 260 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 febbraio 2022

ASIN ‏ : ‎ B09T5GG2KS

Categoria ‏ : ‎ Donna

DESIGN DELLA TEXTURE DEL SORRISO: il design del culo scrunch modellerà bene il tuo bottino ed estenderà la curva del tuo bottino. Due linee di contorno del sorriso daranno al tuo sedere un bel sollevamento e lo completeranno. Leggings per il sollevamento del bottino sexy, motivi ombreggiati e tessuto a compressione sui fianchi, glutei scrunch accentuati, calzamaglia atletica che migliora la figura.

90% Nylon, 10% Elastan

Sportivi

VITA ALTA DESIGN: questi pantaloni da yoga progettati con cintura alta e controllo della pancia, mantengono la pancia nascosta. Si terranno nella pancia e non rotoleranno durante l’esercizio. Una forte presa intorno alla vita e ancora una buona elasticità. Contorna le tue curve e ti danno un aspetto aerodinamico.

MATERIALE MOLTO MORBIDO: sport all’aria aperta e luoghi di svago quotidiano in cui puoi facilmente cambiare il tuo stile da casual a elegante in pochi minuti, perfetto per gli appassionati di fitness e l’athleisure di tutti i giorni. Adatto per yoga, pilates, crossfit, power flex, danza, corsa, salto con la corda, equitazione, palestra, fitness, allenamento, casual, lavoro, viaggi e vita quotidiana.

ATTENZIONE:La nostra taglia è diversa da quella di Amazon. Si prega di controllare le immagini della nostra tabella delle taglie per riferimento prima di ordinare. In caso di domande, lasciare le domande e risposte in questa pagina. Gentilmente altri clienti risponderanno alle tue domande senza dubbio. Faremo del nostro meglio per fornirti un servizio soddisfacente.

