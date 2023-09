Memoryee Leggins Donna Sportivi Anticellulite Pantaloni Push up Booty Pantacollant Vita Alta Fitness Elastici Taglia Grossa Leggings Yoga

Dal marchio

Come abbiamo iniziato?

Fondata nel 2018. Il nostro motto è: “Fashion”. Siamo sempre in prima linea nella moda.Memoryee è un lavoro divertente, veloce ed emozionante in cui lavorare. Abbiamo un team dedicato.

Cosa rende i nostri prodotti diversi?

Il cliente viene prima di tutto è il nostro credo. Credo che tutti accettino la felicità, la fiducia, la positività e lascino irradiare la loro bellezza naturale.

Perché amiamo ciò che facciamo?

Il valore di Memoryee per cercare il progresso in qualità, integrità e divertimento è al centro della nostra cultura del marchio.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30,6 x 22,4 x 4,3 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 agosto 2020

ASIN ‏ : ‎ B08F9KGVPD

Categoria ‏ : ‎ Donna

DESIGN A NIDO D’APE: i leggings per il sollevamento del bottino da allenamento da donna sono realizzati con materiale in tessuto morbido, che offre compressione per lusingare tutte le forme e le dimensioni del corpo, facendoti sembrare più pieno quando sollevi i glutei. I leggings per migliorare il bottino accentueranno le tue curve e slanciaranno la tua silhouette. Vai avanti e sfoggia il tuo corpo con piena fiducia.

92% Poliestere, 8% Elastan

alta

Chiusura: cintura

Lavabile solo a mano

Leggings

Scuro

VITA ALTA E DESIGN SCRUNCH DEL CULO: La cintura è piuttosto alta in modo che qualsiasi pancia venga risucchiata. Il design del culo scrunch modellerà bene il tuo bottino ed estenderà la curva del tuo bottino, Progettato con una compressione sufficiente per modellare e sollevare mentre consente al tuo corpo di muoversi comodamente senza sentendoci limitati, quello che facciamo è farti diventare sicuro delle tue curve !!!

MATERIALE MOLTO MORBIDO: Sport all’aria aperta e luoghi di svago quotidiano in cui puoi facilmente cambiare il tuo stile da casual a elegante in pochi minuti, perfetto per gli appassionati di fitness e l’athleisure di tutti i giorni. Adatto per yoga, pilates, crossfit, power flex, danza, corsa, salto con la corda, equitazione, palestra, fitness, allenamento, casual, lavoro, viaggi e vita quotidiana.

ATTENZIONE: i leggings da donna Memoryee perseguono la qualità della classe al prezzo accessibile della classe! Ci dedichiamo al raggiungimento del 100% di soddisfazione del servizio clienti. La tua soddisfazione è la nostra massima priorità. Se non ti piacciono i leggings o hai qualche problema, contattaci, ti risponderemo in 24 ore. Seleziona il tuo colore preferito e la taglia giusta e “Aggiungi al carrello” ora.

