Memorial Massimo Borracci: il grande evento di nuoto a Lamezia

Saranno 429 atleti e 18 società provenienti da tutta Italia a partecipare al 3° Memorial Massimo Borracci, un evento di sport e competizione. I partecipanti si sfideranno in 1455 gare, in una manifestazione che celebrerà la memoria di un grande protagonista del nuoto lametino.

L’evento si svolgerà nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme nel corso di un weekend ricco di emozioni, fissato per il 1° e 2 novembre. La manifestazione è organizzata dalla Kairos Nuoto Lamezia e si preannuncia come una festa dedicata non solo alla competizione sportiva, ma anche al divertimento.

Tra gli ospiti di spicco, ci sarà Lorenzo Zazzeri, campione del mondo, che darà un tocco di prestigio all’evento. Questa manifestazione rappresenta un importante momento di aggregazione per gli appassionati di nuoto e uno stimolo per le nuove generazioni di atleti.