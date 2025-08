Memoria e polemiche: la verità sulla strage di Bologna

Il 2 agosto segna il 45esimo anniversario della Strage di Bologna, un evento che ha profondamente segnato la storia del Paese. Le commemorazioni si svolgono in un clima di polemiche e tensione tra i familiari delle vittime e i rappresentanti del governo.

Durante il ricordo, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida hanno subito fischi da parte dei presenti, che ritengono l’esecutivo non sufficientemente attivo nel perseguire la verità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto sottolineare le implicazioni neofasciste della strage e ha richiamato l’attenzione sulle responsabilità di alcuni apparati dello Stato, riconoscendo l’impatto duraturo della vicenda sull’identità italiana.

Nonostante la gravità dell’evento, la premier Giorgia Meloni ha offerto una nota sintetica, evitando di menzionare esplicitamente la natura politica della strage. Ha dichiarato l’impegno del governo per garantire un accesso più ampio agli atti e per lavorare con le associazioni dei familiari delle vittime, ma le critiche non sono tardate ad arrivare.

Anna Maria Bernini, presente come ministra dell’Università, ha dovuto rispondere alle contestazioni riguardo ai ritardi nel rilascio delle sentenze, affermando di lavorare per una maggiore trasparenza in merito ai documenti storici. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha sottolineato l’importanza di pubblicare integralmente le sentenze, ribadendo il dovere di trasparenza nella ricerca della verità.

Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione delle vittime, ha messo in guardia contro le riscritture della storia, chiedendo un riconoscimento chiaro delle responsabilità legate alla matrice neofascista della strage. La tensione è evidente, con richieste di condanna esplicita delle origini politiche dell’attentato, un tema che continua a generare polemiche nella sfera politica attuale.