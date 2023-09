"Memorandum Italia-Marocco favorisce immigrazione regolare"

«Progetti di cooperazione sul lavoro come questo sono l’unica strada per affrontare il grande problema dell’immigrazione internazionale irregolare».

Così Vincenzo Silvestri, presidente della fondazione Consulenti per il lavoro, ha spiegato le prerogative del memorandum d’intesa, firmato oggi a Venezia, che porterà alla creazione di una piattaforma dove far incontrare le imprese italiane e marocchine e le loro esigenze di personale da impiegare, il tutto collegato a un sistema di corsi di formazione erogati nei Paesi d’origine da Fonarcom.