MATERASSO IN STILE AMERICANO MEMORY CON CUSCINI IN PROMOZIONE

Il materasso che permette di sostenere anche pesi importanti adatto a donare un impatto imponente alla camera da letto. Il materasso è alto 30 cm, un altezza molto importante e di design unico.



Caratteristica fondamentale del materasso è la presenza di ben 4 Cm di memory foam, materiale viscoelastico che si

adatta alla forme del corpo distribuendo le forme di ogni corporatura in maniera millimetrica.

Il materasso in MEMORY aiuta la distensione della colonna vertebrale e rilassa la muscolatura corporea eliminando i dolori alla schiena e alle articolazioni. Materasso altamente traspirante, anallergico, antiacaro, atossico e privo di CFC e di sostanze inorganiche.



CARATTERISTICHE DEL SUO INTERNO IN AIRPUR

Il poliuretano ad alta densità; si tratta di un materiale altamente resistente, traspirante e anallergico dotato di straordinarie proprietà elastiche e indeformabili. La particolare composizione a struttura cellulare aperta risponde in modo attivo alle sollecitazioni del corpo garantendo un riposo in ambiente sano e sicuro.

IL TESSUTO ANALLERGICO

Materasso con cuscini in fiocco di memory in offerta speciale



Il materasso ha uno speciale tessuto ANTISTRAPPO e ULTRARESISTENTE bianco ANTIACARO e ANTIBATTERICO.

Sicuri di soddisfare le Vs. esigenze Vi invitiamo a lasciare il Vs. gentilissimo FEED BACK aiutando la ns. azienda a crescere.

Vogliamo comunicarVi che la ITALYMATERASSI lavora soltanto con materie prime non importate 100% made in Italy e utilizza manodopera ITALIANA.

Lato invernale in Memory 4 cm a cellule aperte super traspiranti, Lato Estivo in fibra anallergicaTessuto Mano soft bianco altamente resistente soffice ed accogliente antiacaro e antibattericoComponenti certificati Oeko Tek e privi di CFC e sostanze dannose,solo materie prime 100% italianeMaterasso sottovuoto garantito 12 anni. ★

345,00 €