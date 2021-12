Memo Remigi è tornato a parlare di Barbara d’Urso con cui ha avuto una relazione ben 40 anni fa. All’epoca Carmelita aveva 19 anni e si era da poco trasferita a Milano, mentre lui si era da poco separato dalla moglie. Il resto è storia.

Quando Memo e Barbara si sono conosciuti il cantante stava attraversando una crisi con la moglie, ma viveva ancora insieme a lei. Solo quando il flirt con Barbara d’Urso è diventato serio la donna lo ha cacciato di casa. Insomma, di base non ci sarebbe stato nessun tradimento, eppure il cantante mesi fa ha fatto intendere altro. Per questo motivo la conduttrice è stata costretta a smentire tramite un intervento a Pomeriggio 5. Era lo scorso febbraio.

“C’è un signore anziano che ha avuto un lutto e lo abbraccio virtualmente [il signore anziano è Memo Remigi, lei però non ha mai fatto il suo nome, ndr]. Invece di vivere il dolore ha rilasciato un’intervista dove ha parlato di me di una storia d’amore vera e reale avvenuta quando avevo 19 anni, stiamo parlando di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito la moglie con me. Io nella mia vita non ho mai avuto una relazione nemmeno di un minuto con un uomo che avesse una moglie che l’aspettava a casa. La moglie era separata da lui”.

E ancora:

“Sentire che ha tradito la moglie per Barbara d’Urso è una cosa che mi ferisce e mi andava di fare queste precisazioni perché sono due giorni che ne parlano… Io vivevo in un bilocale che io pagavo con i miei soldini e lui è venuto a vivere da me. Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse per colpa mia”.

Memo Remigi a distanza di quasi un anno commenta l’intervento di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Questa settimana fra le pagine del settimanale Mio, Memo Remigi ha così ricordato questo intervento usando parole poco carine.

“Barbara era una ragazzina [aveva 19 anni, ndr] ho cercato di aiutarla e di proteggerla un po’. C’è stato un rapporto, mi ero separato da mia moglie per altre situazioni, non ho lasciato mia moglie per lei. Ma davvero preferirei non parlarne, non ho trovato carino il suo intervento infelice a Pomeriggio 5”.

