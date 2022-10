Memo Remigi palpa in tv Jessica Morlacchi e viene sospeso “terremoto dietro le quinte”

Memo Remigi da quando è stato arruolato da Serena Bortone per il cast fisso di Oggi È Un Altro Giorno è letteralmente rinato. Ha preso poi parte a Ballando con le Stelle e infine si è spogliato per lo show di Rai2, Nudi Per La Vita. 83 anni e non sentirli, insomma, anche se da un paio di giorni è stato sospeso dalla trasmissione di Rai1 dopo aver palpato in diretta Jessica Morlacchi, l’ex voce dei Gazosa con cui divide il salotto di Serena Bortone ormai da un paio di anni.

Il caso è stato portato alla luce da Dagospia e poi ripreso da Striscia la Notizia. Il fatto è successo nei pochi minuti antecedenti alla trasmissione quando la conduttrice, collegandosi con il pubblico, annuncia quali sono gli argomenti che tratterà in puntata.

“La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. – si legge su Dagospia – Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma”.

Memo Remigi, terremoto dietro le quinte: è stato sospeso

E ancora:

“Stando alle nostre fonti l’episodio avrebbe creato un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione. Morlacchi furiosa avrebbe ricevuto l’immediata solidarietà di dirigenti e responsabili. Il gruppo di lavoro, capitanato da Bortone, è intervenuto immediatamente, con molto dispiacere per quanto accaduto. Memo Remigi è stato di fatto sospeso, non era presente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. Tornerà in onda? Cosa succederà?”.

Ecco il video incriminato dove si vede chiaramente la scena.