Memo Remigi, la Rai conferma di aver risolto il contratto: non fa più parte del cast di Oggi È Un Altro Giorno

Oggi È Un Altro Giorno in tutti i sensi per Memo Remigi che si è trovato di punto in bianco senza il suo posto fisso nella trasmissione di Serena Bortone. Un licenziamento in tronco voluto dalla Rai a seguito di un “comportamento in violazione del codice etico dell’azienda”.

“A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – si legge in una nota – la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Il comunicato stampa di RaiNews entra poi nel dettaglio.

“L’episodio: “Le telecamere hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore 88enne, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto”.

Remigi non farà più parte del cast di Oggi È Un Altro Giorno

“Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro”. Le parole di Serena Bortone. “Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”. Lo ha detto aprendo la puntata quotidiana del programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1 la conduttrice Serena Bortone, dopo il palpeggiamento di Memo Remigi nei confronti di Jessica Morlacchi, in diretta venerdì.