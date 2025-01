Memo Remigi freddo su Jessica Morlacchi: “Due anni senza lavoro”

Nella puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, sono stati ospitati Jessica Morlacchi e Memo Remigi, ai quali è stato chiesto di commentare un episodio accaduto tre anni fa durante la trasmissione Oggi è Un Altro Giorno. All’epoca, le loro versioni dell’evento erano molto diverse. Memo Remigi descrisse la situazione come un “pacchettina portafortuna”, mentre Jessica Morlacchi parlò di “disagio enorme”. Ora, a distanza di tempo, i due hanno fatto pace.

Jessica ha condiviso con Toffanin: “Io e Memo abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme. Ci siamo sentiti al telefono e anche ad agosto, quando gli ho detto che avrei partecipato al Grande Fratello. Siamo stati in contatto per mezz’ora, e alla fine lui mi ha augurato buona fortuna”. Jessica ha aggiunto che ci tendono bene l’uno per l’altra e ha dichiarato: “Io perdono. Le persone buone perdonano”.

Dall’altro lato, Memo Remigi ha espresso commenti più distaccati riguardo a Jessica Morlacchi, affermando che ha trascorso “due anni senza lavorare” a causa dell’episodio. Ha definito il momento come un “bruttissimo episodio”, sottolineando come la situazione sia stata forse mal interpretata. Ha detto: “C’è modo e modo di vedere una situazione, capisci? E lì c’è stata proprio una condanna sopra le righe, una fucilazione senza giustificazione vera. Mi ha fatto molto male”.

Memo ha evidenziato il pesante impatto che quel momento ha avuto sulla sua vita, affermando di essere rimasto senza lavoro per due anni, il che è stato estremamente difficile per lui. Ha cercato di lasciarsi tutto alle spalle, dicendo che la vita è fatta di momenti belli e brutti. Tuttavia, ha confessato che questo è stato particolarmente difficile, poiché ha coinvolto anche i suoi nipoti e ha influenzato negativamente la sua carriera, costruita su basi di onestà e rispetto. Infine, ha riconosciuto di non essersi mai comportato in modo volgare, quindi il gesto in questione non gli apparteneva, almeno nel modo in cui è stato interpretato.