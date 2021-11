Memo Remigi ha avuto una storia d’amore con Barbara d’Urso negli anni ’70, quando lei aveva solo 19 anni e lui 39.

Il cantante (attualmente nel cast di Ballando con le Stelle) quando conobbe Barbara d’Urso era sposato con Lucia, la donna che – archiviata la relazione con la conduttrice – l’ha riaccolto in casa e con cui è stato fino a gennaio, mese della sua scomparsa.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Memo Remigi ha poi aggiunto:

“Mia moglie mi cacciò di casa. E ha fatto bene, ha capito che non era una storia da una notte e via… Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a Piazza Napoli, la portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In. Durò quattro anni. Finì quando lei mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie”.