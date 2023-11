MEMELOKA Vetro Temperato per Realme C51/Realme C53, 3 Pezzi [Anti-Impronta][Senza Bolle][Facile da installare] Durezza 9H Antigraffio HD Pellicola Protettiva per Realme C53

Vetro Temperato per Realme C51/Realme C53:



1. La vetro temperato pellicola per Realme C51/Realme C53 con durezza 9H può proteggere efficacemente il tuo telefono dai graffi di chiavi, coltelli o altri oggetti duri per la massima protezione del tuo dispositivo.

2. Lo spessore di 0,3 mm del vetrino mantiene la sensazione tattile originale e la sensibilità al tocco ad alta definizione e ad alte prestazioni, consentendoti di utilizzarlo in modo fluido e rapido.

3. Questa protezione per lo schermo utilizza spray al plasma e tecnologia di assorbimento automatico, quindi può essere facilmente installata, senza bolle e non lascerà sudore/unto sulle impronte digitali. 1. La vetro temperato pellicola per Realme C51/Realme C53 con durezza 9H può proteggere efficacemente il tuo telefono dai graffi di chiavi, coltelli o altri oggetti duri per la massima protezione del tuo dispositivo.2. Lo spessore di 0,3 mm del vetrino mantiene la sensazione tattile originale e la sensibilità al tocco ad alta definizione e ad alte prestazioni, consentendoti di utilizzarlo in modo fluido e rapido.3. Questa protezione per lo schermo utilizza spray al plasma e tecnologia di assorbimento automatico, quindi può essere facilmente installata, senza bolle e non lascerà sudore/unto sulle impronte digitali.

Fasi di installazione del Pellicola Vetro Temperato:



1. Pulire lo schermo con una salvietta detergente, quindi asciugarlo con un asciugamano pulito e asciutto

2. Usa adesivi per la rimozione della polvere per rimuovere la polvere che non è facile da trovare

3. Strappare lo strato protettivo del film per mantenere pulito il film

4. Allineare ogni posizione del foro e posare lentamente la pellicola protettiva

5. Premere delicatamente con il dito per renderlo automaticamente adsorbimento

6. Al termine dell’installazione, pulire la superficie della pellicola protettiva 1. Pulire lo schermo con una salvietta detergente, quindi asciugarlo con un asciugamano pulito e asciutto2. Usa adesivi per la rimozione della polvere per rimuovere la polvere che non è facile da trovare3. Strappare lo strato protettivo del film per mantenere pulito il film4. Allineare ogni posizione del foro e posare lentamente la pellicola protettiva5. Premere delicatamente con il dito per renderlo automaticamente adsorbimento6. Al termine dell’installazione, pulire la superficie della pellicola protettiva

Contenuto Della Confezione:



3x Pellicola Vetro Temperato

3x Salviette umidificate e asciutte

3x Bollino antipolvere

Durezza 9H: Realizzato in vetro temperato con durezza 9H, fornisce una protezione forte e affidabile per il telefono, efficacemente resistente a graffi e urti.HD e Alta Sensibilità: Pellicola in vetro temperato da 0,3 mm di spessore offre un tocco sensibile e una qualità dell’immagine HD. La trasmissione luminosa del 99% garantisce la risoluzione nativa di immagini e video.Anti-impronta: Rivestimento oleorepellente sulla superficie della pellicola protettiva riduce efficacemente le impronte digitali e le macchie, quindi lo schermo del telefono è sempre pulito e impeccabile.Cosa c’è Nella Scatola: Questo set include 3 * pellicola di vetro temperato, 3 * salviette per la pulizia a secco/umido, 3 * adesivi antipolvere, se hai domande, puoi contattarci in qualsiasi momento.

9,38 €