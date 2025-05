Meloni vs Opposizione: Duello al Question Time!

L’Italia non ritirerà l’ambasciatore in Israele, malgrado la situazione critica a Gaza. La premier Giorgia Meloni definisce “drammatica e ingiustificabile” la situazione, ma sottolinea che non è Israele a aver scatenato le ostilità. In un acceso dibattito in Parlamento, Meloni ha risposto alle opposizioni, accusando il Partito Democratico di Elly Schlein di fare “propaganda” sulla sanità. Il leader M5S, Giuseppe Conte, ha criticato la premier per aver aumentato le spese per la difesa, mentre Meloni ha ironizzato sul cambiamento di posizione di Conte, ricordando le spese militari durante il suo governo.

Durante il dibattito, il deputato di +Europa Riccardo Magi ha evocato un referendum sul silenzio della consultazione elettorale prevista per giugno. Meloni ha affrontato le interrogazioni del Pd e del M5S, rispondendo a richieste di condanna verso il governo israeliano e rimarcando la necessità di rispettare il diritto internazionale umanitario.

Continuando, Meloni ha difeso gli aumenti del Fondo Sanitario Nazionale, affermando che il suo governo è impegnato a migliorare la situazione della sanità. Ha chiesto una collaborazione delle opposizioni per scrivere un nuovo Piano Sanitario Nazionale, criticando l’atteggiamento di chi preferirebbe alimentare il malcontento piuttosto che contribuire.

Sull’economia, Meloni ha parlato di un “cambio di passo” percepito dai cittadini e ha promesso interventi a tutela delle forze dell’ordine e per affrontare il disagio giovanile. Infine, la premier parteciperà a un vertice della Comunità Politica Europea in Albania e prevede incontri con importanti leader, inclusi il cancelliere tedesco e il primo ministro canadese, in vista dell’intronizzazione di Papa Leone XIV.

Fonte: www.adnkronos.com