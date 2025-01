Meloni vola negli Stati Uniti, incontro con Trump a Mar-a-Lago: i temi sul tavolo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in viaggio verso la Florida per incontrare il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, a Mar-a-Lago. Fonti diplomatiche confermano che il viaggio era previsto da giorni e non prevede la partecipazione all’Inauguration Day. L’incontro con Trump sarà l’occasione per discutere diverse questioni, inclusa la situazione di Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. Le autorità italiane avevano arrestato un cittadino iraniano, Mohammed Abedini, su mandato degli Stati Uniti, un caso che potrebbe essere affrontato durante l’incontro.

Altri temi in agenda riguardano i conflitti in corso, i dazi commerciali e il rapporto tra Italia e Unione Europea. Il volo di stato, partito da Ciampino poco dopo le 11, ha fatto uno scalo all’aeroporto di Shannon in Irlanda prima di proseguire verso gli Stati Uniti. Nel frattempo, conferme parziali sull’imminente viaggio di Meloni sono arrivate da Andrea Stroppa, ritenuto il rappresentante di Elon Musk in Italia. Stroppa ha condiviso su X una foto del precedente incontro tra Meloni e Trump tenuto a Parigi l’8 dicembre, accompagnandola con un messaggio di supporto per la presidente.

In un altro post, Stroppa ha mostrato una foto con le bandiere italiana e statunitense, evidenziando Meloni e Trump vestiti in stile romano antico, con Elon Musk sullo sfondo. L’incontro tra Meloni e Trump assume quindi un’importanza particolarmente rilevante per i fili diplomatici tra Italia e Stati Uniti in un periodo di tensioni internazionali e di dinamiche complesse in ambito commerciale. La missione di Meloni può anche essere vista come un tentativo di rafforzare i legami bilaterali e di affrontare questioni cruciali per la sicurezza e l’economia dei due paesi. La presidente del Consiglio si presenta con una agenda ricca e variegata, dovendo gestire problemi sia nazionali che internazionali, in un contesto di relazioni internazionali che si fanno sempre più intricate.