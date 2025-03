Meloni vola a Londra dopo lo scontro Trump-Zelensky per rilanciare il dialogo USA-UE

Subito un vertice tra Stati Uniti e Unione Europea è stato proposto dalla premier Giorgia Meloni per affrontare questioni urgenti, in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando che ogni divisione dell’Occidente ci rende più deboli. Questo messaggio è stato diffuso dopo lo scontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Meloni partecipa al summit sulla sicurezza dell’Ucraina a Lancaster House, organizzato dal premier britannico Keir Starmer, e incontra l’omologo inglese prima della riunione ristretta.

L’attacco del presidente americano a Zelensky ha scosso diversi Paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Germania, che si sono espressi a favore del leader ucraino. Meloni ha optato per una posizione di mediazione tra Usa e Ue, avvertendo che una divisione del blocco occidentale avvantaggerebbe nemici della civiltà occidentale. Durante il summit, Meloni esprimerà le sue preoccupazioni riguardo all’invio di truppe europee in Ucraina, preferendo una missione sotto l’ombrello Onu, ma riconoscendo che ciò richiederebbe un accordo internazionale e una tregua attualmente assente.

Meloni ribadirà anche che l’Alleanza atlantica rappresenta la migliore cornice per le garanzie di sicurezza richieste da Zelensky. Questo summit vedrà la partecipazione di Zelensky, il quale ha già dichiarato il suo impegno a restare unito con i suoi alleati. Le tensioni tra Usa e Ucraina influenzano il dibattito politico in Italia, dove emergono divisioni tra la maggioranza e le opposizioni, con Salvini a favore di una pace immediata e Tajani a sostegno di un’Europa unita. Infine, Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Trump in preparazione del summit.