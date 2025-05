Meloni, Vance e von der Leyen: discussione sui temi chiave

La premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il vicepresidente statunitense JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un incontro trilaterale. Durante le dichiarazioni ai media, Meloni ha evidenziato l’importanza delle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, fondamentali per mantenere un Occidente unito e forte. Ha anche espresso la volontà dell’Italia di favorire un dialogo aperto su diverse questioni globali, sottolineando valori comuni come libertà e democrazia.

In un colloquio telefonico recente con Donald Trump, Meloni ha discusso della crisi ucraina, in vista di un possibile contatto tra il presidente statunitense e il leader russo Vladimir Putin. Vance ha apprezzato l’offerta di Meloni di fare da ponte tra Stati Uniti e Europa, auspicando che questo incontro possa avviare un lungo termine dialogo commerciale. Ha riconosciuto la rilevanza dell’Europa come alleato, nonostante alcune divergenze sui temi commerciali.

Von der Leyen, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza di un accordo bilaterale vantaggioso, mettendo in risalto il valore degli scambi commerciali tra le due entità, pari a oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno. Ha poi sottolineato la necessità di una pace giusta in Ucraina e l’importanza per i membri europei di aumentare gli investimenti nella difesa, con l’obiettivo di rafforzare sia l’Unione Europea che la NATO. Infine, ha anticipato un vertice NATO cruciale per discutere le attuali sfide di sicurezza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com