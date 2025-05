Meloni, Vance e von der Leyen: Dialogo a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni ha ospitato a Palazzo Chigi una trilaterale con il segretario di Stato americano Antony Blinken e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio, temi rilevanti come la guerra commerciale, l’aumento della spesa per la Difesa e la situazione in Ucraina. Vance ha successivamente incontrato anche il presidente ucraino Zelensky e il governatore della Banca d’Inghilterra Carney.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com