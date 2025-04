Meloni-Trump, breve incontro ai funerali di Papa Francesco

Breve colloquio oggi in Vaticano tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dei funerali di Papa Francesco. Meloni e Trump hanno attraversato insieme il colonnato della Basilica di San Pietro, accompagnati dalla first lady Melania e, in lontananza, dal Re della Giordania Abd Allah II.

A San Pietro, Meloni ha avuto anche un breve incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e successivamente ha pranzato con il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei. Subito dopo i funerali, Trump ha lasciato Roma. Il suo corteo è stato scortato dalle forze dell’ordine, mentre un elicottero sorvolava la zona. Tutti i trasferimenti sono stati monitorati e gestiti dal Centro per la gestione dei grandi eventi della questura di Roma, con il volo che è decollato dall’aeroporto di Fiumicino.

Donald Trump era arrivato in Italia la sera precedente e aveva dichiarato di voler incontrare “molte persone”, incluso “la premier italiana, la brava, veramente brava premier” Giorgia Meloni. Ha precisato che gli incontri sarebbero stati “un po’ rapidi” e ha aggiunto: “Francamente è un po’ irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa”. Tuttavia, ha confermato di voler vedere diverse persone, incluso un incontro lampo con Zelensky.