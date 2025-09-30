Meloni trionfa nelle Marche, il centrodestra si consolida

Giorgia Meloni si congratula con Francesco Acquaroli, rieletto governatore delle Marche. In un messaggio sui social, la premier sottolinea l’impegno di Acquaroli per la sua regione. Meloni sceglie un tono istituzionale in un periodo caratterizzato da tensioni internazionali e problemi interni. Tra questi, la questione degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza.

Dopo un incontro con il principe ereditario del Bahrein, Meloni chiama Acquaroli per esprimere le sue felicitazioni. Durante la conversazione, scherza sulla durata dei mandati e sulla debolezza dell’opposizione. A Palazzo Chigi, il clima è informale, con battute sui tentativi di spallata da parte della sinistra, che non hanno portato risultati.

Meloni, dopo la vittoria nelle Marche, guarda al futuro, sostenendo che il suo governo può affrontare le prossime sfide politiche. Sottolinea le difficoltà del centrosinistra, definito da un ministro del governo come un “Frankenstein” in cerca di unità. La presidente del Consiglio è stanca dopo tre anni e mezzo di governo, ma è determinata a continuare il suo lavoro, convinta che un solo mandato non basti per cambiare il Paese.

Oggi Meloni sarà in Calabria per sostenere il candidato Roberto Occhiuto in vista delle elezioni imminenti. Tornando a Roma, affronterà un Consiglio dei ministri cruciale, con il Documento programmatico di finanza pubblica in discussione. Il governo si trova a gestire un equilibrio delicato tra le esigenze di partito e la necessità di mantenere i conti in ordine. Meloni attende con attenzione i risultati Fdi nelle Marche, sperando di non registrare flessioni significative. La percentuale di sostegno al suo partito si attesta intorno al 27,5%.