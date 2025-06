Meloni: Tregua in Iran a rischio, ma speranza rimane

La situazione geopolitica mondiale continua a evolversi, portando alla ribalta temi di grande rilevanza. Recentemente, le tensioni in Medio Oriente hanno nuovamente attirato l’attenzione a causa degli sviluppi in Iran.

La premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che ci sono “possibili divisioni in Iran” e si è mostrata fiduciosa in merito a una potenziale tregua, nonostante la recente violazione di un accordo di cessate il fuoco ad opera dell’Iran. Meloni ha evidenziato che, dopo la violazione, l’Iran ha comunque manifestato la volontà di rispettare la tregua, suggerendo una certa divisione interna. Inoltre, ha avvertito che Israele potrebbe rispondere, ma la risposta dovrebbe essere “commisurata e simmetrica”. La sua affermazione avviene in un contesto di complessità da parte della comunità internazionale riguardo alla stabilità nella regione. Meloni ha concluso esprimendo la speranza di tornare a negoziazioni significative, evidenziando una fiducia ancora presente nonostante le difficoltà attuali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.alanews.it