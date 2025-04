Meloni tra i pochi leader europei graditi a Trump

Giorgia Meloni è considerata “una dei pochi leader europei graditi a Donald Trump”, secondo il New York Times, che commenta l’incontro tra la premier italiana e il presidente americano alla Casa Bianca. Durante la visita, Trump e il vicepresidente J.D. Vance hanno espresso l’intenzione di fare delle posizioni conservatrici e nazionaliste di Meloni un modello per l’Europa. Il quotidiano sottolinea come Meloni si sia mostrata a suo agio nell’incontro, evitando richieste potenzialmente problematiche, a differenza di quanto avvenuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e limitandosi a elogi per Trump e richiamando temi di suo interesse.

Tra i passaggi significativi della premier italiana, emerge l’obbiettivo di “rendere l’Occidente di nuovo grande”, richiamando il motto trumpiano “Make America Great Again”. Meloni ha inoltre comunicato che nelle visioni reciproche non c’è spazio per programmi sulla diversità o l’ideologia “woke”. Il New York Times evidenzia anche la cautela mostrata da Meloni, la quale, pur rappresentando l’Italia, fungeva da emissaria dell’Unione Europea, invitando Trump a Roma senza alcun impegno da parte della Casa Bianca.

Le istituzioni europee, che preferirebbero un dialogo più incisivo con l’amministrazione statunitense, sperano che Meloni possa diventare un ponte tra le due sponde dell’Atlantico per affrontare questioni come i dazi imposti dagli Stati Uniti. La tensione nelle relazioni transatlantiche è quindi un elemento centrale delle aspettative legate al ruolo della premier italiana.