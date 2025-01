Meloni tra formiche, Uomo Ragno e serie tv su Mussolini: l’altra conferenza

La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni si è tenuta nell’Auletta dei gruppi parlamentari della Camera, durando oltre 150 minuti e rispondendo a 41 domande, soprattutto su politica interna e sul rapporto con Elon Musk e Starlink. Tra i momenti interessanti, spicca il “giallo delle formiche”, provocato da una domanda del giornalista Alexander Jakhnagiev. La Meloni, sorpresa dalla domanda su se calpestasse le formiche, ha cercato di rispondere in modo disinvolto, esprimendo un marcato imbarazzo.

Successivamente, un giornalista di ‘Politico’ ha chiesto alla Meloni come si sentisse a essere considerata la politica più influente in Europa. Lei ha risposto citando Spiderman, affermando che “a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità”. Nonostante le domande sulla sua vita privata, Meloni ha mantenuto la riservatezza. Quando le è stato chiesto del suo interesse per la serie tv su Mussolini, ha dichiarato che non guarda serialità da tempo e non legge altro che il Pnrr, sebbene abbia apprezzato “Per Elisa”, dedicata al caso Claps.

Meloni ha anche difeso Elon Musk, citando “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne per descrivere il suo rapporto con l’imprenditore. Ha spiegato il significato di “rispetto”, derivante dal latino “respicere”, sottolineando invece l’importanza che questo termine ha nelle sue scelte politiche. La Meloni si è poi confrontata scherzosamente con Mario Draghi su chi riuscisse a essere più sintetico nelle risposte. Alla domanda sull’importanza del rispetto, ha risposto semplicemente “sì”, con il presidente dell’Ordine dei giornalisti che ha notato il suo modo diretto di comunicare, in contrasto con il più articolato stile di Draghi.

La conferenza stampa ha rivelato sia il lato umano della Meloni, sia la sua determinazione a gestire molti impegni, dimostrando una certa leggerezza di fronte a domande assurde e un forte senso del dovere nelle sue risposte sul governo e la politica. In generale, il suo approccio è stato caratterizzato da una miscela di umorismo, difesa dell’immagine e serietà politica.