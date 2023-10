Meloni: telefonata e incontro con Berlusconi, sapeva dei video su Giambruno?

Antonio Ricci mostrando a Striscia la Notizia i fuorionda di Andrea Giambruno ha contribuito indubbiamente alla separazione fra lui e Giorgia Meloni. “Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, il suo lapidario commento ad ANSA.

I video sono risalenti presumibilmente a giugno dato che fra gli argomenti che avrebbe dovuto affrontare Giambruno c’era l’omicidio stradale a Casal Palocco, ma sono stati mostrati solo ora. Nonostante tutto, però, Pier Silvio Berlusconi non ne era a conoscenza.

“Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo“, avrebbe detto Pier Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni, come assicurato dal Corriere della Sera. Sempre secondo la stessa fonte l’amministratore delegato di Mediaset le avrebbe detto che “cercherà di fermare gli altri fuorionda” che stando a quanto trapelato online sarebbero ancora più sgradevoli dei precedenti.

Giorgia Meloni e Pier Silvio Berlusconi: la versione diversa de La Repubblica

Se il Corrriere della Sera ha parlato di quella telefonata, La Repubblica ha raccontato una versione opposta. Secondo loro Pier Silvio conosceva l’esistenza dei video da mesi e glielo avrebbe confessato a Giorgia lo scorso mese.

“Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno” – il titolo di Repubblica – “L’incontro a settembre con Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande“.

Il titolo di Repubblica di oggi: “Berlusconi jr informò Meloni dei video già a settembre”. Nel pezzo però si legge che “nessuno può confermare” che nell’incontro tra Piersilvio e Meloni a Villa Grande si fece cenno ai fuorionda di #Giambruno. Quindi? pic.twitter.com/Dzaw7FjJkI — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 21, 2023

Corriere dice una cosa, Repubblica dice l’opposto.

Quale fonte avrà ragione?