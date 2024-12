Meloni ‘sussurratrice’ di Trump? Negli Stati Uniti credono a un apporto speciale

Giorgia Meloni potrebbe diventare la carta europea di Donald Trump, secondo un articolo dell’Economist. Questo concetto è stato ribadito da Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, dopo l’incontro tra Meloni e Trump a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame. Stroppa ha dichiarato che esiste un’opportunità unica per stabilire un rapporto speciale con gli Stati Uniti.

Ma come appare questa relazione agli occhi degli americani? James Carafano, esperto della Heritage Foundation, ha affermato che il rapporto tra Trump e Meloni potrebbe rivelarsi cruciale per le relazioni transatlantiche. Secondo Carafano, Trump avrà una voce conservatrice forte e solida in Europa con cui sviluppare strategie e proposte. Meloni è vista come una leader capace di unire le persone e generare risultati tangibili su questioni di importanza internazionale.

Ci sono vari temi rilevanti a livello globale sui quali Meloni collaborerà con Trump, riguardanti l’energia, l’immigrazione, la situazione in Ucraina, le relazioni con la Cina, il Medio Oriente e l’Africa. Inoltre, si menzionano collaborazioni come l’Iniziativa dei Tre Mari, che connette 12 stati dell’Europa centrale e orientale, e l’Iniziativa economica India-Medio Oriente-Europa, che prevede sviluppi commerciali che partono dall’India e giungono fino in Italia, risorsa strategica nel Mediterraneo. Entrambi i paesi si pongono l’obiettivo di promuovere la crescita e la prosperità in Europa.

Tuttavia, c’è il rischio che Trump possa adottare un approccio bilaterale, indebolendo i legami tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Carafano ha affermato che la nuova Commissione adotterà una strategia pragmatica nei confronti di Trump e Usa e Ue potrebbero scoprire interessi comuni inaspettati. Trump intratterrà rapporti costruttivi con diversi leader di centro-destra e populisti in Europa, rafforzando una voce unificante nella comunità transatlantica. Carafano conclude prevedendo che la destra diventi una forza politica transatlantica più coerente rispetto alla sinistra.