Meloni sul Referendum: Voto o Astensione? Le Polemiche

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che parteciperà al referendum dell’8 e 9 giugno, ma non ritirerà la scheda, considerandolo una delle opzioni possibili per non esprimere direttamente il proprio parere sui cinque quesiti. Questa scelta ha immediatamente sollevato polemiche, in particolare da membri dell’opposizione.

Il senatore del Pd, Dario Parrini, ha accusato Meloni di "prendere in giro" gli italiani, sottolineando che non ritirare la scheda equivale a rimanere a casa. Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha criticato la decisione, definendola vergognosa, soprattutto in un giorno simbolo della Repubblica. Conte ha espresso preoccupazione riguardo ai diritti dei lavoratori, messi in discussione dai referendum.

Secondo una circolare del ministero dell’Interno, chi non ritira la scheda non sarà conteggiato tra i votanti e non contribuirà al raggiungimento del quorum necessario per la validità dei referendum. L’esito delle votazioni richiede una partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Le reazioni continuano a essere forti anche da parte di Riccardo Magi, leader di Più Europa, il quale ha definito l’atteggiamento di Meloni come un "invito all’astensione" e ha denunciato la confusione creata, specialmente in una data così significativa.

In merito, gli elettori possono scegliere tra vari comportamenti al seggio: astenersi totalmente, votare esprimendo un sì o un no, ritirare la scheda senza votare nel box, oppure annullare il voto. Ogni modalità ha impatti diversi sul risultato finale e sul quorum necessario.

