Meloni sostiene Acquaroli: un centrodestra unito nelle Marche

La premier Giorgia Meloni, intervenuta ad un comizio del centrodestra ad Ancona, ha espresso il suo sostegno a Francesco Acquaroli per le elezioni regionali nelle Marche. Ha dichiarato di sentirsi orgogliosa del lavoro svolto dal governo e di quanto l’Italia sia diventata un punto di riferimento per l’Europa e l’Occidente. Secondo Meloni, il costante aumento di partecipazione delle persone dopo tre anni di governo dimostra che gli italiani vedono l’impegno del suo esecutivo.

La premier ha sottolineato che la credibilità del governo si traduce in investimenti esteri, con circa 80 miliardi di euro attratti. Ha ribadito la stabilità dell’alleanza di centrodestra, rispondendo alle voci di divisione: “Stiamo insieme da 30 anni e continueremo a farlo”.

Meloni ha criticato il centrosinistra, in particolare il leader Conte, accusando di avere come unico progetto quello di mandarla a casa. Ha sostenuto di governare per il benessere degli italiani, non contro gli avversari. Ha presentato la sua idea di un piano casa per i giovani, contrapponendolo alle proposte della sinistra.

Ha poi affrontato il tema dell’odio in politica, affermando di essere spesso oggetto di attacchi. Meloni ha denunciato l’uso dell’odio come “business”, citando episodi recenti e commentando il clima tossico sui social media.

In merito a Gaza, ha criticato la reazione israeliana come sproporzionata e ha dichiarato che l’occupazione non può essere condivisa dall’Italia. Infine, ha parlato della riforma della giustizia, promettendo di attuarla entro la fine della legislatura, per liberare la magistratura da logiche correntizie. Infine, ha difeso Acquaroli, invitando a fidarsi di chi agisce concretamente piuttosto che di chi parla molto senza risultati.