Meloni si prepara al primo Cdm del 2025, i dossier sul tavolo da Musk ai servizi segreti

Giovedì si svolgerà una lunga conferenza stampa di inizio anno, seguita dal Consiglio dei ministri, in cui la premier Giorgia Meloni affronterà diversi dossier importanti. Sabato, è previsto un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Villa Pamphilj a Roma. Nel frattempo, le opposizioni, a partire dal PD, chiedono alla premier di riferire in Parlamento sulla questione Starlink e sulla nomina del nuovo capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni, che diventeranno effettive il 15 gennaio.

Nel primo Consiglio dei ministri del 2025, si prevede la nomina di Fabrizio Curcio come commissario straordinario per la ricostruzione dopo le recenti alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Un tema cruciale all’ordine del giorno sarà il terzo mandato per i governatori, con la legge regionale della Campania sotto scrutinio, e scadenze imminenti per impugnarla. Nonostante sostenitori come il governatore veneto Luca Zaia, l’esecutivo sembra intenzionato a opporsi alla legge definita “salva-De Luca”.

In merito alla successione di Belloni, circolano nomi come quelli dei vice-prefetti Alessandra Guidi e Giuseppe Del Deo, ma Bruno Valensise, direttore dell’Aisi, appare come candidato favorito, sostenuto anche dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Meloni intende risolvere rapidamente questa nomina, anche alla luce delle attuali sfide internazionali, come il caso della giornalista Cecilia Sala in Iran, che potrebbe essere discusso durante l’incontro con Biden.

La questione Starlink occupa un posto centrale in Parlamento, con le opposizioni che richiedono chiarimenti sulla notizia di negoziati con Space X per un contratto di telecomunicazioni del valore di 1,5 miliardi per cinque anni. Mentre Salvini e Musk sembrano favorevoli a un accordo, Forza Italia, attraverso il suo leader e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha adottato una posizione più cauta, invitando alla prudenza e sottolineando che non ci sono contratti firmati. Le fonti governative rimarcano che gli incontri con Space X sono normali approfondimenti senza impegni definitivi. Oggi, la questione Starlink sarà affrontata durante il question time alla Camera, con un’interrogazione al ministro della Difesa, Guido Crosetto.