Meloni: Sì a intervento solo dopo passaggio parlamentare

La situazione geopolitica attuale, in particolare la crisi tra Israele e Iran, continua a suscitare dibattiti tra i leader mondiali. L’Italia, sotto la guida del governo Meloni, sta valutando il proprio ruolo in questo contesto.

La Premier Giorgia Meloni ha chiarito che l’Italia non parteciperà ad azioni militari nel conflitto, affermando che qualsiasi eventuale intervento richiederebbe un passaggio parlamentare. Nonostante le divergenze con altri paesi come il Regno Unito, Francia e Germania, Meloni ha sottolineato l’importanza della negoziazione, evidenziando la volontà italiana di contribuire a un approccio diplomatico. Inoltre, ha ribadito che l’uso delle basi italiane per scopi militari sarà possibile solo con l’autorizzazione del governo. Meloni ha commentato il presunto isolamento dell’Italia in ambito internazionale, affermando che questo è un tema strumentale, e che il paese continua a partecipare attivamente al dialogo, nonostante la sua assenza nel gruppo E3. La Premier ha anche espresso l’importanza di un riequilibrio all’interno della NATO, affermando che l’Europa deve assumersi maggiori responsabilità nel garantire la propria sicurezza, piuttosto che dipendere esclusivamente dagli Stati Uniti. In conclusione, Meloni ha manifestato la sua intenzione di lavorare su un approccio più equo e condiviso per la sicurezza in Europa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: roma.corriere.it