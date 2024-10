Meloni-Schlein, la telefonata sulla crisi in Medio Oriente

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una telefonata con Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, centrata sulla crisi in Medio Oriente, che si sta intensificando a causa dei recenti attacchi missilistici dell’Iran contro Israele e delle operazioni israeliane contro Hezbollah in Libano. Meloni ha espresso la necessità di unità e coesione tra tutte le forze politiche italiane in questo momento di grande tensione internazionale, riconoscendo le diverse sensibilità all’interno dell’opposizione, ma sottolineando l’importanza di un fronte unito per il bene del Paese, soprattutto considerato il ruolo dell’Italia alla presidenza del G7.

La premier non prevede, al momento, di intrattenere ulteriori colloqui con altri leader di opposizione, come Conte, Bonelli, Fratoianni, Renzi e Calenda, avendo già comunicato il suo messaggio di unità a Schlein, la leader del partito di centrosinistra. Dopo la riunione del G7, che ha condannato l’attacco iraniano e ha rinnovato l’impegno per una soluzione diplomatica al conflitto, Meloni continua a mantenere attivi i contatti con alleati e partner internazionali. Tuttavia, le informazioni sui colloqui in corso restano riservate; l’ultima comunicazione pubblica è stata con il primo ministro libanese Najib Mikati. Le sue dichiarazioni rendono evidente la sua forte preoccupazione per l’escalation del conflitto, che, a un anno dall’attacco del 7 ottobre, non dà segni di affievolirsi.

Nel mentre, il governo italiano ha indetto riunioni permanenti sul tema della crisi mediorientale, mantenendo attivi i contatti tra la Farnesina e il Ministero della Difesa per monitorare la situazione. Oggi, Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, con il quale ha firmato alcune intese, in particolare nel settore della giustizia e della cultura. Le azioni del governo mirano a unire le forze non solo a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale, enfatizzando la necessità di un’azione coordinata per affrontare le sfide globali e cercare stabilità nella regione mediorientale.