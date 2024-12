Meloni saluta i militari italiani in Lituania: cosa ha detto

“Tanti si riempiono la bocca della parola pace, ma va protetta ogni giorno”, ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, durante la visita al contingente militare italiano nella missione Nato Baltic Air Policing a Šiauliai, Lituania. Meloni ha espresso gratitudine ai soldati, sottolineando l’importanza del loro lavoro per la sicurezza del paese e il sacrificio di non poter trascorrere il Natale con le famiglie. Ha dichiarato che le spese per la difesa siano fondamentali per garantire la sicurezza delle navi mercantili e per mantenere la pace. “La pace non è qualcosa di garantito, ma qualcosa da difendere ogni giorno”, ha detto, sottolineando l’importanza dei militari in prima linea.

In un momento di commozione, Meloni ha paragonato la patria a una madre, esprimendo riconoscenza per i sacrifici dei soldati. Ha citato Faramir dal “Signore degli Anelli”, affermando che la scelta di diventare soldato deriva dall’amore per la patria, non dall’odio. Passando alla questione dei migranti, Meloni ha annunciato una riunione per discutere il protocollo con l’Albania sulla gestione dei flussi migratori, dichiarando che l’Italia è pioniera nell’instaurare accordi con paesi extra UE. Ha evidenziato la necessità di risposte migliori sui rimpatri e ha sottolineato che le regole del nuovo patto Ue in materia di migrazioni aiuteranno a gestire il fenomeno in modo più efficace.

Meloni ha affermato l’impegno per difendere i confini esterni europei, nonché la necessità di affrontare le sfide comuni nella sicurezza e nella competitività in un contesto in cui i paesi del Nord e del Sud devono collaborare. Ha detto che l’Alleanza atlantica rimane un pilastro della sicurezza e ha esortato a essere preparati di fronte alla minaccia della Russia, che va oltre il conflitto in Ucraina.

Sull’argomento Open Arms, ha notato che il processo contro Salvini riguardava la sua scelta politica e ha lodato il lavoro del ministro dell’Interno. Infine, rispondendo a domande su Trump, Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza italiana senza dipendere dalle decisioni statunitensi, invitando a osservare con attenzione le future scelte del nuovo presidente americano. Durante la visita in Lituania, Meloni ha riconosciuto il contributo significativo dell’Italia alla missione Baltic Air Policing.