Meloni Risponde alle Critiche sul Caso Caivano in Senato: Il Video

Durante il tradizionale passaggio in Parlamento prima del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto uno scontro acceso con le opposizioni riguardo la situazione a Caivano, un comune campano. La premier ha sottolineato gli sforzi del Governo, affermando: “Bisogna riconoscere quanto abbiamo fatto a Caivano, perché siamo noi ad aver buttato fuori 36 camorristi dalle case popolari della povera gente”. Meloni ha interrotto il suo discorso imitando i mugugni provenienti dai banchi dell’opposizione, evidenziando il contrasto tra il suo governo e le critiche della minoranza.

Il riferimento di Meloni riguarda una serie di sgomberi effettuati al Parco Verde di Caivano, a seguito di un impegno del governo contro il degrado delle periferie. Negli ultimi mesi, infatti, si è cercato di riqualificare il comune, elevato a simbolo di tale impegno. Questo è stato motivato anche da un tragico evento avvenuto nell’estate del 2023, quando un gruppo di minorenni ha commesso atti di violenza su due bambine. A seguito di questo fatto, il governo ha avviato un progetto di riqualificazione chiamato “Modello Caivano” da replicare in altre aree periferiche.

Durante il suo intervento, Meloni ha parlato anche di altre questioni, come la sua amicizia con Elon Musk, la situazione in Medio Oriente e la futura manovra finanziaria. Ha dichiarato di non prendere ordini da nessuno. Questo passaggio parlamentare, avvenuto il 18 dicembre, è diventato un’importante occasione di confronto tra il governo e le opposizioni, reso obbligatorio dal 2012.

Il processo di riqualificazione di Caivano è visto come un’iniziativa fondamentale, considerando la necessità di affrontare problemi di degrado e criminalità nelle periferie italiane. Il governo ha promesso di continuare a lavorare per migliorare la situazione sociale ed economica, mirando a un modello di sviluppo che possa estendersi ad altre aree simili. Nonostante le tensioni in Parlamento, Meloni ha mantenuto una visione ottimistica riguardo ai progressi compiuti, cercando di posizionare il governo come un attore capace di affrontare le sfide più difficili.