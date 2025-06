Meloni: Riforma Fiscale per Tagliare Tasse e Sostenere il Ceto Medio

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha parlato agli Stati generali dei commercialisti, enfatizzando che “il sistema fiscale deve prosperare e non opprimere”. Durante il suo intervento, ha ricevuto una standing ovation, esprimendo imbarazzo per l’accoglienza calorosa.

La premier ha ribadito che l’obiettivo della riforma fiscale è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile”, con un focus sulla riduzione della burocrazia e una maggiore fiducia nei cittadini. Meloni ha sottolineato l’importanza del ceto medio, definito “struttura portante del sistema produttivo italiano”, e ha manifestato l’intento di rendere il sistema fiscale più giusto.

Riguardo alle critiche ricevute per presunti favori agli evasori, Meloni ha fatto riferimento ai risultati ottenuti dal governo nella lotta contro l’evasione, sostenendo che i numeri dimostrano l’efficacia delle misure adottate. Ha affermato che chi vuole eludere le tasse non trova spazio, mentre chi è onesto ma in difficoltà deve avere la possibilità di adempiere ai propri doveri fiscali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com